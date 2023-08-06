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لم يشارك في مباراة الهلال أمس

الوجهة القادمة لـ حمدالله بعد مغادرة الاتحاد

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الوجهة القادمة لـ حمدالله بعد مغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قريبًا من الرحيل عن نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب المهاجم المغربي عن المشاركة مع الاتحاد ضد الهلال بالأمس، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه كان جاهزًا، بعدما عانى من إصابة طفيفة قبل المواجهة، إلا أنه تجاوزها؛ وشارك في التدريبات الأخيرة.

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حمدالله غاب عن مواجهة الهلال

وتشير التقارير إلى أن النجم المغربي قد يرحل إلى الدوري القطري في ظل اهتمام نادي الريان بالتعاقد معه بحسب ” عكاظ”، كما أن بعض الجماهير الشبابية أعربت عن رغبتها في ضم النجم المغربي في حال غادر الاتحاد لتعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

حمدالله وبنزيما - 1 - الاتحاد والترجي

ولعب الاتحاد ضد الهلال، بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد بدأ منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بشكل مميز، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الترجي والصفاقسي التونسيين، والشرطة العراقي.

 

 

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