الوحدة يمطر شباك الشباب بثلاثية

النصر يواصل معاناته في دوري روشن ويخسر ضد التعاون بثنائية الاتفاق يواصل التألق ويهزم الحزم بثنائية هدى حسين تحتفل بنجاح مسرحيتها في الرياض على طريقتها الخاصة إلغاء خاصية الحظر عبر منصة إكس شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة القنوات الناقلة لـ حفل تقديم نيمار إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء وظائف شاغرة في شركة KPMG كيف ألقى لاعبو الهلال التحية على ياسين بونو ؟
خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أمام الوحدة مساء اليوم الجمعة بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.
وسجل فريق الوحدة، هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي أنسيلمو وحسين العيسى في الدقيقتين الـ 45 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب المغربي جواد ياميق لاعب الوحدة هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح الليث في الدقيقة الـ 95، ثم نجح الوحدة في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب يحيى النجعي في الدقيقة الـ 97.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة، 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الليث عند نقطة واحدة.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لاعبي الشباب والوحدة وهم يتواجدون في النفق المؤدي للملعب مع التأخر في انطلاقة المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
ونقل مقطع الفيديو عبر منصة “إكس” انتظار لاعبي الفريقين طاقم تحكيم المباراة بقيادة شكري الحنفوش الذي تأخر في الحضور للملعب مما تسبب في انطلاقة تأخر المباراة 10 دقائق بحسب “الشرق الأوسط”.
بالثلاثة..
فرسان مكة يحصدون نقاط الشباب✅#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Jxz91eTysV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023