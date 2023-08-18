الوحدة يمطر شباك الشباب بثلاثية

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أمام الوحدة مساء اليوم الجمعة بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

وسجل فريق الوحدة، هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي أنسيلمو وحسين العيسى في الدقيقتين الـ 45 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

الوحدة يفوز بثلاثية ضد الشباب

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب المغربي جواد ياميق لاعب الوحدة هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح الليث في الدقيقة الـ 95، ثم نجح الوحدة في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب يحيى النجعي في الدقيقة الـ 97.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة، 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الليث عند نقطة واحدة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لاعبي الشباب والوحدة وهم يتواجدون في النفق المؤدي للملعب مع التأخر في انطلاقة المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ونقل مقطع الفيديو عبر منصة “إكس” انتظار لاعبي الفريقين طاقم تحكيم المباراة بقيادة شكري الحنفوش الذي تأخر في الحضور للملعب مما تسبب في انطلاقة تأخر المباراة 10 دقائق بحسب “الشرق الأوسط”.