انتبهي لزوجك عند خسارة فريقه بدوري روشن

مع بداية انطلاق دوري روشن، تؤثر المبالغة الشديدة في التشجيع الرياضي على العلاقة بين الزوجية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العصبية والانفعال ويحدث وقتها ما لا يحمد عقباه، ما دعا مختصين أسريين الزوجات لضرورة الانتباه لمشاعر الزوج في حال خسر فريقه بدوري روشن

وبمناسبة انطلاق الدوري، وجه المستشار الأسري عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تساؤلا للزوجات مفاده: مانصيحتكن للمتعصبين في التشجيع الرياضي!

وأوضح السلمان أنه مع انطلاق نهائي كأس الملك سلمان للأندية بين الهلال والنصر، سيزداد التوتر لدي المشجعين لأعلى مستوى، الأمر الذي يتطلب من الزوجة أن تتحلى بالهدوء قدر الإمكان لتلافي ردود الفعل الشديدة في حال تعرض فريق الزوج للخسارة.

آراء المواطنين

وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة “المواطن” آراء الأزواج والزوجات بمنصة “إكس” حول هذا الأمر.

من جهتها أضاف حساب باسم نوره: “على الزوجة تتعوذ من إبليس،، وتعطي زوجها جوه وأجواءه وتهيئ له الجلسة فقط.. لا تنكد ولا تتريق إذا كانت تعي بشخصية زوجها.. يعني يا تقول خير ولا تسكت.. وفيه زوجات في ليالي المباريات تنشغل بتنظيف منزل أو زيارة أهل أو أو.. المهم سيبوه”.

وعلق حساب باسم عبدالعزيز الطاها قائلًا: “وأنت فريقك دايم خسران… أكثر كلمة تنرفز الرجال من زوجته”.

وقال حساب باسم نوف: “يطلعون برا البيت يخلصون مشاهده وينفس عصبيته برا ويرجع للبيت”

وعلق حساب باسم التنمية الأسرية بالقول: “فعلًا الحماس الزائد يؤثر سلبًا على مستوى الحوار الزوجي”.