انتشال 10 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس

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قالت وسائل إعلام تونسية إن وحدات الحرس البحري التونسي تمكنت من انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد خلال 48 ساعة فقط.
ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، فقد تم رصد جثث المهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس، التي أشارت إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعرف على هوياتهم.
ولفتت تقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين ينتمون لدول إفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنه سيتم دفنهم في مقابر صفاقس.
جاء ذلك بعد يومين من غرق قارب مهاجرين غير شرعيين كان متجهًا إلى إيطاليا، حسبما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي أشارت إلى أنه تم إنقاذ 175 شخصًا والتقاط 4 جثث أخرى في وقت سابق.
تم التقاط 13 جثة وإنقاذ 25 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس أيضا، الشهر الماضي.
وشهدت الآونة الأخيرة تكرار حوادث غرق القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى سواحل إيطاليا، التي تكون أقرب نقطة منها على بعد 80 كيلومترًا من سواحل تونس.
من المعروف أن تونس تعيش أزمة معقدة مترتبة عن الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.