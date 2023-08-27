ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم حرس الحدود يحبط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بعسير 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض جوتا خارج حسابات نونو سانتو الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر غابري فيغا لجماهير الأهلي: أراكم قريبًا في جدة
تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وتبدأ الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتُقام 3 مباريات عند الساعة التاسعة مساء، حيث يحل الرياض ضيفًا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويُلاقي الهلال نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الوحدة في الدوري، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وجاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ7 نقاط، متساويًا مع الاتفاق والتعاون، ثم الوحدة بـ6 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز التاسع بـ4 نقاط، ثم النصر برصيد 3 نقاط، متساويًا مع كل من؛ أبها والطائي، ثم ضمك والشباب بنقطتين، الأخدود بنقطة، بالتساوي مع الخليج والحزم، ويتذيل الرائد جدول ترتيب الدوري بدون رصيد.