انطلاق مراسم غسل الكعبة المشرفة برفع ستارة باب الكعبة

انطلقت مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى الليلة برفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسية لغسل الكعبة المشرفة فجر غدٍ الأربعاء وفق أحدث وأرقى منظومة معيارية وخدمية لأهم حدث عالمي.

تعظيم البيت العتيق

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن تطهير وتعظيم البيت العتيق ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ مُنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كوادر فنية مؤهلة

وتابع قائلًا: إن منظومة الرئاسة سخرت كل إمكانياتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بـ الكوادر الفنيّة والهندسية لمدّ سلّم الكعبة، وحشدت طاقاتها بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين بإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وفق خطة محوكمة.

غسل الكعبة

من الجدير بالذكر، أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضيّة الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزجت فيها 10 لترات من ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتّق والعود الفاخر وتبلل بها قِطَع قماشيّة لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاث داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسّكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطّى كامل مساحة الكعبة المشرفة.