انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة

أعلن عسكريون في الغابون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة وإنهاء النظام القائم، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وظهر ضباط كبار بالجيش الغابوني على قناة “غابون 24” وأعلنوا استيلاءهم على السلطة.

وقال الضباط إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

وخلال قراءة البيان، سُمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل، ولم ترد تفاصيل أكثر على الفور بخصوص ما يجري بالبلاد.

انتخاب بونغو

ويرأس بونغو (64 عاما) البلاد منذ 14 عاماً، وانتُخب رئيساً للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.

هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق من اليوم.

وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65%.