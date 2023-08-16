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باربي ليس الفيلم الوحيد الذي كسر حاجز المليار دولار

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
باربي ليس الفيلم الوحيد الذي كسر حاجز المليار دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تخطت إيرادات فيلم باربي الآن حاجز 1.18 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وهذا إنجاز لا يصدق من بين جميع الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق، حيث نجح 53 فيلمًا فقط في الوصول إلى هذا الإنجاز في تاريخ السينما العالمية.

إيرادات فيلم باربي

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن هذا الرقم الذي حققه فيلم باربي، لم يكن الوحيد في تاريخ السينما العالمية، فقد سبقته أفلام كثيرة، مثل باربي وتيتانيك وحديقة الديناصورات.

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وعرضت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أبرز الأفلام الجديدة التي تعرض حاليًّا في صالات السينما السعودية، وفي مقدمتها فيلم باربي.

السينما السعودية

وبعد أكثر من عقد وبفضل إلغاء الحظر الذي دام 35 عامًا على دور السينما، والذي تم رفعه في أواخر 2017، تمتلك السعودية الآن صناعة سينما مزدهرة، وتفتخر بأن لديها شباك التذاكر الأسرع نموًّا في العالم.

وتستضيف السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي، سنويًّا، بحضور نخبة من نجوم العالم على السجادة الحمراء في مدينة جدة الساحلية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس الجاري، وتدرك شركة THR أن الفيلم كان من المقرر إطلاقه في جميع أنحاء المنطقة العربية تماشيًا مع طرحه العالمي في 21 يوليو، بينما اقترح المراقبون المحليون عددًا من التعديلات الصغيرة على نسخة الفيلم المعروضة في البلدان العربية.

إيرادات قياسية

قالت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز”: إن إيرادات فيلم “باربي” بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو. وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

كذلك قالت “وارنر براذرز”: إن غريتا جرويج، كاتبة ومخرجة “باربي” المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضًا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

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