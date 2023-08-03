بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

وأوضحت الغذاء والدواء أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 جرام.

تجنب استهلاك بامية زيرو مجمدة

وأوصت الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في السعودية والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للبلاد وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفسار والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء عبر التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).