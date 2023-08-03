Icon

اقتحام قصر رئيس الوزراء البريطاني وتشويه واجهته يثير موجة غضب كبيرة Icon الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد Icon التجارة تستدعي وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال Icon طفلة سعودية سائحة في لندن: ما في أحلى من موسم الرياض Icon اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم Icon الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي Icon استقرئوا طقس جهة السفر عند التخطيط لرحلة صيفية Icon متظاهرون يغطون منزل ريشي سوناك بقماش أسود Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري Icon بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الغذاء والدواء تحذر من شرائها

بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج بامية زيرو مجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، والذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية، وذلك لوجود إصابات حشرية، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 جرام.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ حياة 7 مواطنين بأعضاء متوفين دماغيًا

إنقاذ حياة 7 مواطنين بأعضاء متوفين دماغيًا

حكم صيام يوم عاشوراء وفضل شهر محرم

حكم صيام يوم عاشوراء وفضل شهر محرم

تجنب استهلاك بامية زيرو مجمدة

وأوصت الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في السعودية والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للبلاد وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفسار والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء عبر التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم