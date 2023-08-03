بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج بامية زيرو مجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، والذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية، وذلك لوجود إصابات حشرية، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة.
وأوضحت الغذاء والدواء أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 جرام.
وأوصت الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في السعودية والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للبلاد وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفسار والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء عبر التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).