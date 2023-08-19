المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر في قمة العشرين.. رؤية 2030 السعودية ستكون هدفًا للدول الكبرى والمنظمات الدولية التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد مؤسسات المجتمع المدني.. البقاء في سكون ليس آلية للأمان
أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدء القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام، السجون)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:
التقديم بدأ من اليوم السبت بتاريخ 1445/02/03هـ الموافق 2023/08/19م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.
رابط التقديم – (اضغط هنا).