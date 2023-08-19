بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدء القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام، السجون)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الوظائف:

جندي (السجون).

جندي (الأمن العام).

المؤهل المطلوب:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

تنبيه هام:

على المتقدم الدخول على منصة “مؤهل ” بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط (اضغط هنا).

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

التقديم بدأ من اليوم السبت بتاريخ 1445/02/03هـ الموافق 2023/08/19م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).