Icon

المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم Icon سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي Icon بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية Icon خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء Icon حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك Icon تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر Icon في قمة العشرين.. رؤية 2030 السعودية ستكون هدفًا للدول الكبرى والمنظمات الدولية Icon التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد Icon مؤسسات المجتمع المدني.. البقاء في سكون ليس آلية للأمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
حصاد اليوم
وظائف
لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدء القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام، السجون)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الوظائف:

  •  جندي (السجون).
  •  جندي (الأمن العام).

المؤهل المطلوب:

  •  شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:

  •  أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  •  أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  •  أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  •  أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
  •  أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
  •  ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  •  أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
  •  بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

تنبيه هام:

  •  على المتقدم الدخول على منصة “مؤهل ” بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط (اضغط هنا).
  •  تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

التقديم بدأ من اليوم السبت بتاريخ 1445/02/03هـ الموافق 2023/08/19م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.

قد يهمّك أيضاً
لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي

لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي

رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا

رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا

رابط التقديم – (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم