بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توج الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لاعبي نادي النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية اليوم على حساب نادي الهلال بنتيجة 2-1.

تتويج لاعبي النصر

ونشر الحساب الرسمي لـ إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منصة ” إكس” لقطات من تتويج لاعبي أصفر الرياض باللقب، حيث تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الكأس من الأمير بدر بن سلطان.

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

أصفر الرياض يحافظ على فوزه

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الاتفاق بعد غد الاثنين، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفضت رابطة دوري المحترفين التأجيل لـ الهلال والنصر بعد نهائي البطولة العربية.