Icon

شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان Icon بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى Icon شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال Icon رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين Icon عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح Icon السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته Icon مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ملعب مدينة الملك فهد بالطائف

بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توج الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لاعبي نادي النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية اليوم على حساب نادي الهلال بنتيجة 2-1.

تتويج لاعبي النصر 

ونشر الحساب الرسمي لـ إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منصة ” إكس” لقطات من تتويج لاعبي أصفر الرياض باللقب، حيث تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الكأس من الأمير بدر بن سلطان.

قد يهمّك أيضاً
أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل وتحسين الطرق والمنتزهات ببريدة

أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل وتحسين الطرق والمنتزهات ببريدة

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ 69

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ 69

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

بدر بن سلطان - النصر - كأس الملك سلمان للأندية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

بدر بن سلطان - النصر - كأس الملك سلمان للأندية

أصفر الرياض يحافظ على فوزه

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الاتفاق بعد غد الاثنين، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفضت رابطة دوري المحترفين التأجيل لـ الهلال والنصر بعد نهائي البطولة العربية.

بدر بن سلطان - النصر - كأس الملك سلمان للأندية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف