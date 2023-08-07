برشلونة قد يمنع انتقال جواو فيليكس إلى الهلال

يرغب نادي الهلال في ضم النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في منصة “إكس”: “الهلال يريد ضم فيليكس، الفريق السعودي يرغب في ضمه على سبيل الإعارة لموسم واحد، جورجي جيسوس مدرب الهلال يريد ضمه عدة مرات”.

وأضاف رومانو: “رغبة اللاعب الأولى هي البقاء في أوروبا والانتقال إلى برشلونة، وفيليكس لن يبقى في أتلتيكو مدريد”.

فترة غير موفقة لـ جواو فيليكس مع تشيلسي

يذكر أن جواو فيليكس كان لعب في نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولم ينجح في التألق مع البلوز.

ويبحث نادي الهلال عن تدعيم صفوفه الهجومية وذلك بسبب تراجع مستوى كل من عبدالله الحمدان وصالح الشهري، حيث فكّر في ضم النيجيري فيكتور أوسمين لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرضين لإدارة نابولي لضم أوسيمين، مقابل 120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو.

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.