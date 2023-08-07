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جورجي جيسوس يبحث ضم نجم أتلتيكو مدريد

برشلونة قد يمنع انتقال جواو فيليكس إلى الهلال

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
برشلونة قد يمنع انتقال جواو فيليكس إلى الهلال
المواطن - محمد سمعه

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يرغب نادي الهلال في ضم النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في منصة “إكس”: “الهلال يريد ضم فيليكس، الفريق السعودي يرغب في ضمه على سبيل الإعارة لموسم واحد، جورجي جيسوس مدرب الهلال يريد ضمه عدة مرات”.

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وأضاف رومانو: “رغبة اللاعب الأولى هي البقاء في أوروبا والانتقال إلى برشلونة، وفيليكس لن يبقى في أتلتيكو مدريد”.

نجم تشيلسي جواو فيليكس
فيليكس – المصدر @ChelseaFC

فترة غير موفقة لـ جواو فيليكس مع تشيلسي

يذكر أن جواو فيليكس كان لعب في نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولم ينجح في التألق مع البلوز.

ويبحث نادي الهلال عن تدعيم صفوفه الهجومية وذلك بسبب تراجع مستوى كل من عبدالله الحمدان وصالح الشهري، حيث فكّر في ضم النيجيري فيكتور أوسمين لاعب نادي نابولي الإيطالي.

فيكتور أوسمين نجم نابولي الإيطالي
فيكتور أوسمين نجم نابولي الإيطالي

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرضين لإدارة نابولي لضم أوسيمين، مقابل 120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو.

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.

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