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بسبب تراجع مستواه مؤخرًا

برشلونة يبحث عن بديل ليفاندوفسكي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
برشلونة يبحث عن بديل ليفاندوفسكي
المواطن - فريق التحرير

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يبحث نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع بديل للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وذلك مع بداية الموسم الحالي 2023/2024.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة طلب من إدارة النادي الكتالوني التحرك والتعاقد مع مهاجم بديل للنجم البولندي بسبب تراجع مستواه مؤخرًا كما أنه ظهر في مباراة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني بأداء فني متواضع.

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بديل ليفاندوفسكي

وذكر الصحفي الإسباني ” خواكيم بيريرا” أن برشلونة وجد البديل المناسب للاعب ليفاندوفسكي والذي يتنافس معه في قيادة خط هجوم برشلونة في الموسم الحالي، وهو البرازيلي فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارنينسي البرازيلي.

فيتور روكي
فيتور روكي

ويرغب الفريق الكتالوني في دفع 30 مليون يورو لضم روكي في فترة الانتقالات الصيفية، بينما يريد فريقه البرازيلي الحصول على 45 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويستعد برشلونة لمواجهة قاديش مساء اليوم في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

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