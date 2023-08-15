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ارتبط البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة بالاتحاد

برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد
المواطن - خالد بدوي

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لا يزال جمهور الاتحاد يمني النفس بصفقة عالمية تعزز من قوة الفريق وحظوظه في تحقيق نتائج إيجابية في المشاركة المونديالية المنتظرة التي تستضيفها السعودية ويمثلها الاتحاد كبطل لدوري روشن للمحترفين الموسم الماضي.

محمد صلاح

وارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالاتحاد خلال الأيام الماضية وقالت المصادر الأجنبية أن صلاح رحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي وتمثيل الاتحاد شرط أن يحقق أقصى استفادة مالية لناديه ليفربول.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر foxnews

وكان رامي عباس وكيل اللاعب قد نفى فكرة رحيل موكله عن ليفربول مؤكدًا أن رغبة اللاعب هيا البقاء مع الريدز، ولذلك جدد اللاعب عقده منذ وقت قصير.

لكن ذلك لم يوقف طموحات الاتحاد الذي قدم عرضاً ضخمًا للتعاقد مع الفرعون مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين على أن يحصل على مبلغ 90 مليون يورو في الموسم مع دفع 60 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول لشراء المدة المتبقية.

البرازيلي رافينيا

ومع تباطؤ المفاوضات ونقل المصري إلى دوري روشن ربطت صحيفة sport zone البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة بالاتحاد إذ قالت إن رافينيا أصبح هدفًا رئيسياً لنادي الاتحاد القوة الشرائية للأندية السعودية مغرية لبرشلونة لإنعاش خزينته.

ولم تشر أي مصادر أخرى حتى الآن إلى جدية إدارة شركة نادي الاتحاد في التعاقد مع رافينيا أو إكمال المفاوضات مع محمد صلاح ليرافق زميله فابينيو وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما مع بطل كأس العالم رفقة الديوك نغولو كانتي.

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