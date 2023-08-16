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حول دور عائلة ساسكس التالي بعد تخليهم عن الملكية

برنامج الأمير هاري الجديد عبر نتفليكس يثير تساؤلات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
برنامج الأمير هاري الجديد عبر نتفليكس يثير تساؤلات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أطلق الأمير هاري مقطعًا دعائيًا جديدًا لبرنامجه الجديد الذي يحمل عنوان Heart of Invictus، فيما ينتظر الآلاف من متابعيه حلقات البرنامج الذي سيتم عرضه خلال شهر أغسطس.

تفاصيل برنامج هاري الجديد

قامت “نتفليكس بالترويج للبرنامج، عبر تغريدة تحمل مقطعًا دعائيًا لسلسلة محدودة، والتي تظهر دوق ساسكس على خشبة المسرح في Invictus Games، التي أسسها هاري في عام 2014، وهي عبارة عن حدث دولي متعدد الرياضات أقيم لأول مرة في عام 2014 ، للجرحى والمرضى من الجنود والنساء، العاملين والمحاربين على حد سواء.

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وقال هاري بشأن برنامجه الجديد، “لا تركز الألعاب على أسباب الإصابة، ولكن على التعافي وكيف تصبح جزءًا داخل المجتمع مرة أخرى”.

برنامج يخص قدامى المحاربين

وتم تصوير هاري وهو يقابل منافسين وسُمع صوته وهو يقول “الجميع سيكافح في مرحلة ما”، قالت Netflix إن الفيلم الوثائقي – الذي يعرض سيرة قدامى المحاربين أثناء استعدادهم للمشاركة في برنامج Invictus، سيصدر في 30 أغسطس 2023.

وجاء انطلاق البرنامج الجديد كجزء من صفقة عائلة Sussexes المشهورة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني مع عملاق البث نتفليكس.

مشاريع جديدة لميجان ماركل

من المتوقع أن يواجه الأمير هاري وعائلته خطوات جديدة قريبًا بعد التعاقد مع وكيل جديد. ويترقب الجمهور بشغف تطورات المستقبل لعائلة ساسكس، خاصةً بعد فقدانهم شراكتهم مع منصة Spotify وتراجع شعبيتهم في كلا الجانبين من المحيط الأطلسي. ويبدو أن الوضع الحالي غير واضح تمامًا ويثير الكثير من الشكوك.

وفيما يتعلق بأحداث المحكمة، ينتظر هاري قرارًا من المحكمة وقد يكون هناك مزيد من الجلسات والاستماع إلى الشهود. وتعتبر هذه الأحداث جزءًا من الصراعات القانونية التي يمرون بها.

دور عائلة ساسكس الجديد

بالنظر إلى المستقبل، يبقى السؤال الكبير هو ما الذي ستقوم به عائلة ساسكس التالي؟ وعلى الرغم من التحديات التي يواجهونها، إلا أنهم لديهم القدرة على اتخاذ خطوات جديدة والتأثير على العالم من حولهم، كما أظهر ظهور هاري الأخير في المحكمة وتعاطف الجمهور معه، وكذلك المطاردة الصحفية “شبه الكارثية” في نيويورك.

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