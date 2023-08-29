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شاركت جمهورها بفيديو للحظة اصطحابها لأولادها

بسمة بوسيل تشوق جمهورها بأغنية جديدة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
بسمة بوسيل تشوق جمهورها بأغنية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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شوقت بسمة بوسيل جمهورها لأغنية جديدة قامت بتسجيلها، حيث نشرت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram فيديو وهي في الاستديو وهي تسجل أغنية جديدة.

أغنية بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل أعادت من قبل غناء أغنية مين اللي بيختار لهبة طوجي، وأغنية بكرا شي نهار لجوليا بطرس.

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يذكر أن بسمة بوسيل شاركت جمهورها بفيديو للحظة اصطحابها لأولادها تاليا وأمايا وآدم إلى المدرسة في أول يوم دراسي.

كما نشرت فيديو آخر للفنان تامر حسني الذي جاء في نهاية اليوم ليصطحب الأولاد إلى المنزل، وظهر وهو يلعب مع أولاده.

على جانب آخر، كانت بسمة بوسيل ردت على رسالة تامر حسني بعد حديثه عن عدم ربط أغانيه بحياته الشخصية وتوجيهها لأي شخص.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة في موقع Instagram، وقالت: يا تيمو أنت كمان عندي زي ما أنا عندك وربنا يوفقك في شغلك.

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instagram: ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولا مش أنا اللي ممكن أعمل كده.

وأردف: رغم الظروف الحالية … مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير أن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر.

يذكر أن بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

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