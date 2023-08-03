بطولة البوتشيا بتبوك تجمع أخًا بشقيقته في ثاني منافساتها

يواصل أبطال الأندية المشاركة في بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا ” تحقيق النتائج الإيجابية في منافسات البطولة التي تحتضنها منطقة تبوك، وتستمر إلى ما بعد غد، بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية المحلية والخليجية.

منافسات اليوم الثاني

وشهدت منافسات اليوم الثاني للبطولة لقاء اللاعب عبدالعزيز المجبل من نادي الأحساء لذوي الإعاقة بشقيقته اللاعبة رحاب المجبل من نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك، حيث تغلبت ” المجبل ” على شقيقها عبدالعزيز بنتيجة 3 مقابل 2 .

فيما جاءت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في الجولة الثانية لهذا اليوم على النحو التالي :-

اللاعب محمود البلوي من نادي تبوك، واللاعبة ذعار الشمري من نادي حائل، واللاعب سلطان الوهيبي من نادي عُمان لذوي الإعاقة، واللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي مكة، واللاعب حسام منحشي من نادي جدة، واللاعب أحمد دومان من نادي الأحساء، واللاعب حسن الغامدي من نادي الباحة، واللاعب أحمد سويدان من نادي الشرقية، واللاعب سلطان الوهيبي من نادي عُمان.

بطولة تبوك

يُذكر أن بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ رياضة البوتشيا التي انطلقت أولى منافساتها بالأمس، بالصالة الرياضية لجامعة تبوك تحت شعار “أنتم منَّا ونحن معكم”:” تهدف إلى إحياء روح التنافس بين المشاركين وتطوير قدراتهم ومواهبهم الرياضية، والإيمان بما لديهم من قدرات ومواهب تجعلهم قادرين على المشاركة والمنافسة محلياً وعالمياً.