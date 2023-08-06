بنك المنشآت الصغيرة يطلق مبادرة تمويلك بيومين

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.

فعاليات أسبوع المنشآت

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض خلال الفترة 7-8 من شهر أغسطس الجاري، والتي سيتواصل فيها ممثلي البنك في المركز للإجابة على كافة أسالة واستفسارات رواد ورائدات الأعمال.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

زيادة الدعم المالي

وتأتي المبادرة في إطار جهود بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.