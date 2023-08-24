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أكد أن نتائح تحقيقات حادثة مقتله ستستغرق وقتًا

بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات
المواطن - فريق التحرير

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزاءه لعائلة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قتل بالأمس إثر تحطم طائرته برفقة مجموعة من رفاقه.

وأشار بوتين إلى علاقته بيفغيني بريغوجين، والتي بدأت منذ التسعينيات حيث كان حينها رجل أعمال موهوبًا.

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وأكد بوتين أنه ينتظر نتائج التحقيقات في مقتل يفغيني، بعد تحطم الطائرة التي كان يستقلها قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو، لافتًا إلى أن التحقيقات قد تستغرق وقتًا طويلًا، بحسب “العربية”.

كما أشار بوتين إلى مساهمات قوات فاغنر وبريغوجين في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن ينساها.

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