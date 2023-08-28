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تعود إلى سنة 1951

بيضة تصمد 70 عامًا أمام عوامل الزمن

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
بيضة تصمد 70 عامًا أمام عوامل الزمن
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام أمريكية أن بيضة صمدت أمام عوامل الزمن مدة قياسية تجاوزت 70 سنة.

العثور على البيضة

ووفقًا لمحطة كي سي سي آي التلفزيونية الأمريكية، عثر رجل يُدعى جون أمالفيتانو في نيويورك على البيضة أثناء تنظيف منزل جاره منذ 20 عاماً.

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وبحسب وسائل الإعلام، عثر أمالفيتانو على كتابة على البيضة تشير إلى سيدة تُدعى ماري فوس بمدينة فورست، لكنه لم يتمكن من معرفة أي شيء عن حقيقة هذه الكتابة غير تاريخها الذي يعود إلى سنة 1951.

وبعد تداول منشور لجون على منصة فيسبوك بشأن البيضة على نطاق واسع، استطاع أن يجري اتصالاً بابنة ماري، لتعثر صاحبة الكتابة على البيضة بعد تلك السنين الطويلة.

وكتب أمالفيتانو في المنشور: أعتقد أن هذه صرخة من عامل شاب في مزرعة بيض في ولاية أيوا، كان يحلم بتكوين صداقات مثيرة في مدن بعيدة.

لكنَّ الحقيقة أن ماري، التي تبلغ من العمر 92 عاماً، أوضحت أنها تركت هذا التوقيع على البيضة أثناء عملها في مزرعة بيض، معربةً عن دهشتها من بقائها على قيد الحياة أكثر من 70 سنة.

 

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