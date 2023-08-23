بيع أغلى صقر بـ550 ألف ريال

شهدت الليلة التاسعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقيمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة من المزاد.

أغلى صقر

وتعود ملكية الصقر الأغلى (فرخ جير بيور ألترا وايت) لمزرعة MGE الأمريكية، ويبلغ طوله 18 إنشاً، وعرضه 18.5 إنشاً، ووزنه 1480 جراماً، حيث بدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 200 ألف ريال قبل بيعه بـ 550 ألف ريال.

ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتجري المنافسة عليها وسط بثٍّ مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى الجمعة المقبل، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساء.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثِّل سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.