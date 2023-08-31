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سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية

بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على الأقل سقطا في البحر، أمس الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز بي-1بي، للمشاركة في تدريبات جوية للحلفاء.

سقطا خارج المنطقة الاقتصادية

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنه جرى إطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي واحد على الأقل، في حين أشارت وسائل إعلام يابانية إلى إطلاق صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلاد.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان: عزز جيشنا المراقبة واليقظة استعدادًا لأي استفزازات إضافية، ويحافظ على الاستعداد الكامل من خلال التعاون الوثيق بين كوريا والولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ويأتي الإطلاق قبل يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 11 يومًا من مناورات عسكرية مشتركة، نددت بها بيونج يانج.

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