27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح 30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت جماهير الاتحاد بعد صفقات الفريق: أنقذونا تاريخ نهائيات الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال عقوبة استغلال ذوي الإعاقة بايدن: حرائق الغابات في هاواي كارثة كبرى الرئيس الإيفواري: إيكواس قررت التدخل العسكري بالنيجر في أقرب وقت توضيح من اتحاد الغرف بشأن مزاعم خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودي
يستعد الهلال والنصر لخوض نهائي بطولة العربية غدًا السبت، حيث تقام المباراة في الطائف.
ويعد نهائي البطولة العربية السبت هو أول نهائي بين الفريقين في البطولة العربية، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا في تلك المرحلة من قبل.
ولعب الفريقان أول نهائي بينهما في بطولة رسمية وكان ذلك في عام 1987 حيث لعبا نهائي كأس الملك وفاز النصر بهدف دون رد.
وفي عام 1989، فاز الهلال بلقب كأس الملك على حساب النصر بثلاثية دون رد، ثم تقابلا في عام 2013 في نهائي بطولة كأس ولي العهد، وفاز الهلال بنتيجة 5-3 بواسطة ركلات الترجيح.
وفي عام 2015، فاز الهلال بنهائي كأس الملك على النصر في جدة في مباراة محمد جحفلي الشهيرة، وفي عام 2016 فاز الهلال بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر، ثم كرر تفوقه وحصد لقب كأس الملك عام 2020 على حساب النصر.
ثم في عام 2021، فاز النصر بلقب السوبر السعودي على حساب الهلال.
ونجد أن الهلال متفوق على النصر في النهائيات حيث حصد الهلال 5 ألقاب من النهائيات أمام النصر، بينما حصد النصر 3 ألقاب.
وستُقام مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ مباراة نهائي البطولة العربية.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.
على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.