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اللاعب البرازيلي كان طمأن الجماهير بالبقاء في الفريق

تاليسكا ورقة النصر الرابحة ضد الشرطة العراقي

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
تاليسكا ورقة النصر الرابحة ضد الشرطة العراقي
المواطن - محمد سمعه

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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا، مواجهة قوية ضد الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث يعتمد المدرب البرتغالي لويس كاسترو على البرازيلي تاليسكا كورقة رابحة للفريق هجوميًا.

وكان النجم البرازيلي طمأن جماهير النصر بالبقاء في صفوف الفريق وعدم التجديد وذلك بعد تداول أسمه للرحيل عن صفوف أصفر الرياض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن اللاعب البرازيلي كان مساهمًا في الفوز على الرجاء المغربي في دور ربع النهائي حيث صنع الهدف الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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تاليسكا يقود تشكيل النصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الشرطة العراقي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو”.

ويرغب النصر في العبور إلى نهائي البطولة العربية والتتويج بها للحصول على 6 ملايين دولار أمريكي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

واستحوذ لاعبو الفرق السعودية النصر، الشباب والهلال، على التشكيل المثالي لربع نهائي البطولة العربية، حيث تواجد 9 لاعبين، بعدما قادوا فرقهم للتأهل إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى نجم السد القطري، أكرم عفيف، ولاعب الشرطة العراقي، أسو رستم.

3 نجوم من النصر بالتشكيل المثالي

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية، كالتالي؛ حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، وفي الدفاع؛ زميله ياسر الشهراني، وحسان تمبكتي “الشباب”، وثنائي فريق النصر، علي لاجامي وسلطان الغنام.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتحاد المنستيري - دوري روشن

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، أكرم عفيف “السد القطري”، رستم “الشرطة العراقي”، ورونالدو، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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