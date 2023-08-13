تاليسكا يقلد احتفال ركزة العلم ويعلق: هذا هو النصر

احتفل البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر بالفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب نادي الهلال اليوم، وذلك بوضع علم ناديه في منتصف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مقلدًا الاحتفال الشهير للاعب علي البليهي لاعب الهلال.

وكان علي البليهي صنع احتفاله الشهير بوضع علم الهلال في منتصف ملعب النصر ” مرسول بارك” آنذاك بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر من عام 2021، ليعود تاليسكا ويكرر نفس الأمر بعد مرور عامين، ولكن تلك المرة بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تعليق تاليسكا

وقال النجم البرازيلي بعد وضع العلم في مقطع فيديو متداول: ” ما شاء الله، ما شاء الله، هذا هو النصر”.

وحاول اللاعب علي البليهي بعد نهاية مباراة اليوم، منع اللاعب البرازيلي من وضع العلم في منتصف الملعب حتى لا يقلد احتفاله لكن لاعبي الفريقين تدخلوا لتهدئة الأمور بين تاليسكا والبليهي، حتى قام نجم النصر بتنفيذ احتفاله ووضع العلم في منتصف الملعب.

وكان كريستيانو رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانضم النجم البرتغالي، لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

وبعد الفوز على الهلال فإن أزرق الرياض، أصبح بوابة النجم البرتغالي لتحقيق أولى ألقابه مع أصفر الرياض والفوز بـ 6 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية.