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مع إصابتها بالسكري وضغط الدم

تثبيت كسر في الفخذ لمسنة بمستشفى ضمد العام

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
تثبيت كسر في الفخذ لمسنة بمستشفى ضمد العام
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي بمستشفى ضمد العام، من إجراء عملية رد مغلق، وتثبيت داخلي بواسطة مسمار جاما، لكسر في عنق عظمة الفخذ لمسنة تبلغ من العمر 82 عامًا.

تفاصيل الحالة

وأوضحت صحة جازان أن المصابة تعرضت للسقوط على الأرض، مما أدى لكسر الجزء العلوي لعظمة الفخذ الأيسر، وتم استقبالها في طوارئ المستشفى، وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبين إصابتها بالكسر، إضافة إلى إصابتها بالسكري وارتفاع في ضغط الدم.

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وبينت أنه تم مناقشة الحالة من قبل أطباء العظام بالمستشفى مع الإدارة الطبية، وإدارة المستشفى، وتقرر إجراء العملية الجراحية بالمستشفى، وذلك لوجود تعاون مسبق مع مستشفى الملك فهد المركزي بزيارة أسبوعية لبعض الأطباء الاستشاريين لإجراء مثل هذه العمليات النوعية بالمستشفى دون الحاجة لتحويلها، مايسهم في تخفيف العبء على المرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والإسهام في تدريب وتطوير المهارات الفنية للأطباء والممارسين الصحيين.

حالة مستقرة

وأضافت الوزارة تم إجراء العملية الجراحية بنجاح – ولله الحمد -، مؤكدةً أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة ولله الحمد.

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