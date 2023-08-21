تحالف بريكس سيضم نصف سكان العالم قريبًا

تستعد جنوب إفريقيا لاستضافة قمة دول البريكس، التي تصعّد من تحديها الأكثر طموحاً، في مواجهة الوضع العالمي القائم، ومن المنتظر أن يستغل تكتل “بريكس” الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قمة الزعماء السنوية في جوهانسبرغ الأسبوع الحالي، لإطلاق عملية إضافة مزيد من البلدان لعضويته لتقوية ثقله العالمي، في حملة يقودها بصفة أساسية الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتدعمها روسيا وجنوب إفريقيا أيضاً.

انطلاق قمة البريكس

ستنعقد هناك أيضاً محادثات حول سبل تسريع عملية التحول بعيداً عن الدولار الأمريكي، وذلك بطريقة جزئية، بواسطة تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الآخذة في التنامي بين الأعضاء، بحسب “بلومبرغ”.