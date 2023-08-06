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تم إجراء العملية باستخدام الكمبيوتر والتقنيات ثلاثية الأبعاد

تخصصي تبوك ينهي معاناة شاب من تشوه بالفك السفلي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
تخصصي تبوك ينهي معاناة شاب من تشوه بالفك السفلي
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إنهاء معاناة شاب عشريني يعاني من صعوبات في التنفس .

وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن المريض حضر إلى عيادة جراحات الوجه والفكين، ويعاني من تراجع شديد بالفك السفلي مما أدى إلى صعوبات في التنفس، وعدم تماثل أطباق الفكين، وتم إجراء التخطيط الجراحي للمريض باستخدام الكمبيوتر والتقنيات ثلاثية الأبعاد، كما تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية جراحية ناجحة تم خلالها تقديم جراحي للفك السفلي بمقدار 2 سم وتثبيته، وبين الفريق الطبي أن حالة المريض الصحية جيدة ولله الحمد وقد غادر المريض المستشفى.

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جدير بالذكر ، أن مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك  يعد من المراكز المتخصصة المجهزة على أحدث المستويات، ويضم كوادر طبية وفنية مؤهلة على أعلى المستويات، وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي نفذها المركز خلال النصف الأول لهذا العام  278 عملية.

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