تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة “الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ في بريدة مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم قصة امرأة سورية استعانت بالفريق السعودي لإنقاذ أهلها تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات
تمكّن فريق مختص من الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنقاذ حياة طفل رضيع من خلال تدخل جراحي إسعافي عاجل لوقف نزيف دموي في الرأس.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر عاماً وثمانية أشهر محولاً من مستشفى البكيرية العام كحالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من انخفاض نسبة الوعي لديه.
ولفت التجمع إلى أنه تم عمل جميع الفحوص السريرية والإشعاعية للرضيع التي أظهرت أن لديه نزيفاً كبيراً فوق آلام الجافي وبشكل ضاغط على الدماغ في الجهة اليسرى من الرأس.
وبين التجمع أن الطفل الرضيع خضع لعملية جراحية إسعافية تم فيها فتح الجمجمة وإفراغ النزيف وإيقافه بشكل كامل بعون الله دون حدوث أي مضاعفات، وقد استعاد الطفل كامل وعيه وغادر المستشفى برفقة ذويه وهو بصحة وعافية.
يذكر أن العمليات الجراحية المنفذة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر يوليو 2023م بلغت 5461 عملية منها 1827 عملية للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات النساء 3634 عملية جراحية.