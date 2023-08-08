تراجع في موقف نيجيريا بشأن انقلاب النيجر

أصدر الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، تصريحًا مفاجئًا بشأن الانقلاب في النيجر، المستمر منذ 26 يوليو الماضي.

الدبلوماسية هي الحل الأفضل

وأكد رئيس نيجيريا أن الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر، بحسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

ويعد هذا التصريح مفاجئًا من الرئيس النيجيري الذي يقود الخيار الداعي إلى التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر.

ويترأس “تينوبو” مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية “إيكواس” في الوقت الحالي، وأصدرت المجموعة إذنًا الأسبوع الماضي لسلطات الانقلاب في النيجر، بضرورة إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة مجددًا، وهي المهلة التي انتهت الأحد الماضي دون أن يتغير الوضع في نيامي.