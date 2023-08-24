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أرجح ذلك لسوء حالته العقلية والبدنية

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
المواطن - فريق التحرير

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أجرى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقابلته الانتخابية الأولى، وذلك مع المذيع الشهير تاكر كارلسون، في الوقت الذي كانت تقام فيه أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بين 8 مرشحين جمهوريين.

ووفقًا لما نقلته “العربية” فإن المناظرة الرئاسية انطلقت في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد دقائق من بدء بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة “إكس” .

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وتناول ترامب مواضيع عدة خلال المقابلة، إلا أن أبرزها كان انتقاده اللاذع للرئيس جو بايدن.

وأشار الرئيس السابق إلى أن بايدن هو “أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا”. وأضاف بالقول: “أعتقد أن صحته العقلية أسوأ من صحته البدنية”.

انتخابات 2024

كما شكك ترامب فيما إذا كان الرئيس بايدن قادراً على الترشح لانتخابات عام 2024، مشيراً إلى أنه “لا يستطيع وضع جملتين معاً، ولا يستطيع التحدث، ولا يستطيع المشي”.

وقال الرئيس السابق،  “لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم”.

ولم يشارك ترامب بالمناظرة الانتخابية الأولى “لأنه كان متقدماً بفارق كبير في استطلاعات الرأي في السباق ليكون مرشح الحزب الجمهوري”، بحسب قوله.

وقال ترامب: “قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكنسن. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين.. وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟”.

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