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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل توتنهام وليفربول

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل توتنهام وليفربول
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعادل اليوم ضد فريق برينتفورد ليتواجد السبيرز في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

نتائج الجولة الأولى حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي بدأت من أول أمس الجمعة، حيث فاز مانشستر سيتي على بيرنلي بثلاثية دون رد.

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وفي مباريات أمس ” فاز آرسنال على نوتنجهام فورست وفاز فولهام على إيفرتون بهدف دون رد، وفاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

أما بورنموث فتعادل مع فريق وست هام يونايتد بهدف لكل فريق.

أما برايتون ففاز على فريق لوتون تاون برباعية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بخماسية لهدف.

وفي مباراتي اليوم، تعادل توتنهام مع فريق برينتفورد بثنائية لكل فريق، وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق.

تشيلسي ضد ليفربول

متصدرو ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا

ويتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا كل من نيوكاسل وبرايتون ومانشستر سيتي وآرسنال وكريستال بالاس وفولهام حيث يملك كل منهم 3 نقاط.

أما توتنهام فيتواجد في المركز السابع وبرينتفورد ثامنًا ووست هام يونايتد تاسعًا وليفربول عاشرًا وبورنموث في المركز الـ 11 وتشيلسي في المركز الـ 12 ولكل منهم نقطة واحدة.وتُختتم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي غدًا بمواجهة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع آرسنال.

بيرنلي ضد مان سيتي

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