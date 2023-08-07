ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن توقيع عقد رعاية فضية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ترشيد ترعى نادي النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من توقيع عقد الرعاية، والتي تشمل وضع شعار الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في جميع مباريات العالمي ومنشوراته الإعلامية.

سعادة بالشراكة الجديدة

وعلق الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي، قائلًا: “سعداء جدًا بتوقيع هذه الرعاية مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها؛ لنواصل تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، وكلنا تفاؤل وثقة بأن ينتج هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد، وليد الغريري: “تأتي هذه الرعاية من مطلق دعم القطاع الرياضي في السعودية، وتحديدًا رياضة كرة القدم السعودية، من أجل الوصول بها إلى مراتب متقدمة عالميًا”.

وواصل وليد الغريري تصريحاته قائلًا: “لذلك جاءت رعايتنا لنادٍ عريق، من أجل الوصول بنا إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم السعودية، لإيماننا بالطاقة التي يزخر بها هذا القطاع وجماهيره من الشباب في السعودية”.