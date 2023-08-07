ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023 لويس ألبيرتو مطلب جماهير النصر ترقب فتح باب التقاعد المبكر على نظام فارس ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون سيكو فوفانا يُعيد هدف ماجد عبدالله للأذهان وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن توقيع عقد رعاية فضية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ونشر حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من توقيع عقد الرعاية، والتي تشمل وضع شعار الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في جميع مباريات العالمي ومنشوراته الإعلامية.
وعلق الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي، قائلًا: “سعداء جدًا بتوقيع هذه الرعاية مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها؛ لنواصل تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، وكلنا تفاؤل وثقة بأن ينتج هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد، وليد الغريري: “تأتي هذه الرعاية من مطلق دعم القطاع الرياضي في السعودية، وتحديدًا رياضة كرة القدم السعودية، من أجل الوصول بها إلى مراتب متقدمة عالميًا”.
وواصل وليد الغريري تصريحاته قائلًا: “لذلك جاءت رعايتنا لنادٍ عريق، من أجل الوصول بنا إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم السعودية، لإيماننا بالطاقة التي يزخر بها هذا القطاع وجماهيره من الشباب في السعودية”.