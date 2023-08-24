القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية
أعرب المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن سعادته بالانتقال إلى المبنى الجديد لهيئة الترفيه في المركز المالي بالرياض.
وقال المستشار آل الشيخ في منشور عبر منصة إكس: سعيد بانتقالنا للمبنى الجديد لهيئة الترفيه في المركز بالمالي بالرياض.
وأضاف: هنا ستولد أفكارنا.. مثل ضوءٍ يبصره العالم.
وانتقلت الهيئة العامة للترفيه إلى مقرها الجديد لتباشر أعمالها، لتستكمل مسيرتها لتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030.
ونشرت هيئة الترفيه مقطع فيديو يوثق مراحل إنشاء المقر الجديد حتى الانتهاء منه، والانتقال إليه، بينما يقوم الموظفون بنقل أغراضهم وترتيبها في بيئة جديدة محفزة للعمل.
وعلقت الهيئة على الفيديو بقولها: هنا ستولد أفكارنا، مثل ضوءٍ يبصره العالم، هيئة الترفيه تباشر أعمالها في مقرها الجديد.
سعيد بانتقالنا للمبنى الجديد لهيئة الترفيه في المركز بالمالي بالرياض …
هنا ستولد أفكارنا..
مثل ضوءٍ يبصره العالم .. pic.twitter.com/omZcFzpCtL
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2023