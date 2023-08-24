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أعرب عن سعادته بالانتقال إلى المقر الجديد

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن سعادته بالانتقال إلى المبنى الجديد لهيئة الترفيه في المركز المالي بالرياض.

مبنى جديد

وقال المستشار آل الشيخ في منشور عبر منصة إكس: سعيد بانتقالنا للمبنى الجديد لهيئة الترفيه في المركز بالمالي بالرياض.

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وأضاف: هنا ستولد أفكارنا.. مثل ضوءٍ يبصره العالم.

استكمال المسيرة

وانتقلت الهيئة العامة للترفيه إلى مقرها الجديد لتباشر أعمالها، لتستكمل مسيرتها لتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030.

ونشرت هيئة الترفيه مقطع فيديو يوثق مراحل إنشاء المقر الجديد حتى الانتهاء منه، والانتقال إليه، بينما يقوم الموظفون بنقل أغراضهم وترتيبها في بيئة جديدة محفزة للعمل.

وعلقت الهيئة على الفيديو بقولها: هنا ستولد أفكارنا، مثل ضوءٍ يبصره العالم، هيئة الترفيه تباشر أعمالها في مقرها الجديد.

 

 

 

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