تسجيل أعلى مستوى لهطول الأمطار في بكين منذ 140 عامًا

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كشفت تقارير إعلامية أن العاصمة الصينية بكين سجلت أعلى مستوى لهطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك منذ بداية التسجيل قبل 140 عامًا.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أفادت هيئة الأرصاد الجوية في بكين، بأن المدينة سجلت هطول أمطار بلغ 744.8 ملم، وهي أكبر كمية لهطول الأمطار تم تسجيلها خلال العاصفة المطيرة في الفترة من مساء يوم السبت الماضي حتى صباح أمس، في خزان وانغجيايوان في حي تشانغبينغ.
من المعروف أن العاصمة الصينية شهدت هطول أمطار غزيرة نتيجة لإعصار دوكسوري منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا حتى صباح أول أمس الثلاثاء.
من المعروف أن العاصمة الصينية شهدت هطول أمطار غزيرة نتيجة لإعصار دوكسوري منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا حتى صباح أول أمس الثلاثاء.