Icon

جامعة المؤسس تنظم ملتقى الإرشاد الجامعي للطلاب المستجدين Icon السديس: نقلة نوعية لتعظيم مهام الأئمة دينيًا وبث الوسطية عالميًا Icon ضبط مخالف مارس الصيد دون ترخيص في المدينة المنورة Icon لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت Icon تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد Icon عبدالله رديف ضمن صفقة انتقال تمبكتي للهلال Icon لقطات للأمطار الغزيرة وظهور البروق في سماء الطائف Icon فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن Icon المرئي والمسموع تحيل فتاة للنيابة صورت مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا نابية Icon موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية

تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد البالغة 110 أطنان من التمور.

قام بتسليمها – نيابة عن المركز -سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، لوزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر وزارة التنوع والتضامن الاجتماعي في العاصمة أنجمينا.

قد يهمّك أيضاً
بريطانية تسعينية تحتفل بعيد ميلادها على ارتفاع 12 ألف قدم

بريطانية تسعينية تحتفل بعيد ميلادها على ارتفاع 12 ألف قدم

رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%

رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100%

تقديم العون والمساعدة الإنسانية

وأوضح السفير عامر الشهري أن هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب التشادي الشقيق، خصوصاً وأنها تتزامن مع موسم الأمطار والفيضانات التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن السعودية دأبت على تقديم العون الإنساني لكل من يحتاجه في العالم.

وقدمت وزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو من جانبها شكرها وتقديرها الجزيلين للمملكة العربية السعودية على الدعم الإنساني المتواصل المقدم لبلادها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدة أن ذلك يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.

هدية السعودية

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم