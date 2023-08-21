تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد البالغة 110 أطنان من التمور.

قام بتسليمها – نيابة عن المركز -سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، لوزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر وزارة التنوع والتضامن الاجتماعي في العاصمة أنجمينا.

تقديم العون والمساعدة الإنسانية

وأوضح السفير عامر الشهري أن هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب التشادي الشقيق، خصوصاً وأنها تتزامن مع موسم الأمطار والفيضانات التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن السعودية دأبت على تقديم العون الإنساني لكل من يحتاجه في العالم.

وقدمت وزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو من جانبها شكرها وتقديرها الجزيلين للمملكة العربية السعودية على الدعم الإنساني المتواصل المقدم لبلادها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدة أن ذلك يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.

هدية السعودية

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.