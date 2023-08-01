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يستمر لمدة 25 يومًا لزيادة حجم المبيعات

تسويق إنتاج 11 مليون نخلة بمهرجان بريدة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
تسويق إنتاج 11 مليون نخلة بمهرجان بريدة
المواطن - واس

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انطلق مهرجان التمور ببريدة اليوم، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة القصيم، وبإشراف من إمارة المنطقة، لتسويق منتجات أكثر من 11 مليون نخلة، وذلك بمدينة التمور ببريدة.

مدة المهرجان

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن المهرجان الذي يستمر لمدة 25 يوماً يحظى باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، مبيناً أن فرع الوزارة يسعى لتعزيز الحراك الاقتصادي، وزيادة حجم المبيعات السنوية، مشيراً إلى أن المهرجان هيأ منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة لتسويق أكثر من 45 نوعاً من التمور التي تشتهر بها المنطقة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالتمور ومشتقاتها.

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معارض حكومية

وبيّن الرجيعي أنه ستقام معارض للجهات الحكومية، والصناعات التحويلية، والأسر المنتجة بمركز النخلة، إضافة لإقامة أمسيات شعرية، ومشاركة للفرق الشعبية في القصر التراثي، وعرض حرفة بناء بيوت الطين أمام الزوار في سوق الحايط، إضافة للعديد من الفعاليات المتنوعة، والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي تقدمها عدد من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.

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