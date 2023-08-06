تشافي يُقرب نيمار من العودة لبرشلونة

بات نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، قريبًا للغاية من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار يقترب من برشلونة

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة أصبح بمثابة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، إلا أن اللاعب البرازيلي الآن أقرب لارتداء قميص البارشا مجددًا، أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “مبخوت المري الذي يعمل سفيرًا للدوري الإسباني، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خاصة أنه أول من أعلن عن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الحالي”.

تشافي يسعى لعودة اللاعب

وتابعت “سبورت”: “كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض البارشا هذه الصيغة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، كان يعتقد أن عودة النجم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه غيّر رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.

وجاء في ختام التقرير: “نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في 2025، لكي يكون ضمن الأعلى أجرًا في العالم، لكنه يدرك جيدًا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه، كما أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددًا دائمًا ما كان يغري اللاعب، وينظر له الآن بصورة إيجابية”.