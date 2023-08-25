أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض مدني الأحساء يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده موجة حارة تضرب الشرقية والرياض والمدينة المنورة غدًا انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم تشكيل النصر لمواجهة الفتح بـ دوري روشن
كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيلة نادي النصر لمواجهة الفتح بعد قليل في الجولة الثالثة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والفتح، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
ولن يتواجد في مباراة النصر والفتح كل من ” عبدالله مادو لإصابة في العضلة الخلفية، علي لاجامي لوجود تجمع دموي بعظمة أسفل القدم، البرازيلي تاليسكا لإصابته في العضلة الأمامية، الإيفواري سيكو فوفانا يُعاني من آلام في منطقة الصفاق، عبدالإله العمري يعاني من إصابة في الأسنان”.
ويسعى لويس كاسترو، لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي، وتصحيح المسار بحصد نقاط مباراة النصر والفتح اليوم، لمصالحة جماهيره بعد البداية المحبطة هذا الموسم.
ويدخل لاعبو العالمي مباراة النصر والفتح اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على شباب أهلي دبي الإماراتي في الملحق.