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غدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد الحاسمة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد الحاسمة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والوداد البيضاوي المغربي غدًا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

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تاريخ مواجهات الهلال والوداد 

وسبق للفريقين أن تقابلا في 6 مواجهات من قبل حيث فاز الأزرق في 3 مباريات وتعادلا مرتين وفاز الوداد مرة واحدة فقط.

وغدًا ستقام مباراتا “الهلال ضد الوداد المغربي” و ”السد القطري ضد أهلي طرابلس الليبي” في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة مساءً سيلعب فريقا “الشرطة العراقي ضد اتحاد جدة” و ”الترجي التونسي ضد مواطنه الصفاقسي” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم الخميس تقام مباراتا “الوحدة الإماراتي ضد الرجاء البيضاوي المغربي” و ”شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي” في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما في تمام السادسة مساءً فسوف تُلعب مباراتا “الزمالك المصري ضد النصر” و ”الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي”.

الهلال والسد - بغداد بونجاح

نتائج الجولة الثانية 

وكانت مباريات الجولة الثانية في البطولة العربية انتهت كالتالي: “تعادل الوداد مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق، تعادل الشرطة مع الترجي بدون أهداف، فوز السد على الهلال بثلاثية لهدفين، وفوز الاتحاد على الصفاقسي بهدف دون رد”.

وفي مباريات أمس “فاز الوحدة على شباب بلوزداد بهدفين لهدف، وفاز الشباب على الزمالك بهدف دون رد، وفاز الرجاء على الكويت بهدفين، أما النصر ففاز على الاتحاد المنستيري برباعية لهدف”.

وكانت فرق اتحاد جدة والرجاء الرياضي والوحدة ضمنوا التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

السد القطري والوداد المغربي

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