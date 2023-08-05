تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بـ كأس الملك سلمان للأندية

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كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه نونو سانتو تشكيلة فريقي الهلال والاتحاد استعدادًا لمباراتهما مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.
أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، نغولو كانتي، إيجور كورونادو، صالح العمري، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما”.
وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتنقل عبر قناة SSC، كما أن أسعار التذاكر تراوحت من 25 ريالًا إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.
جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد ضد الهلال سيواجه الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في دور نصف النهائي.
وكان الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل الهلال ثانيًا عن المجموعة الثانية.
وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم غد الأحد بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.