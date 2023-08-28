تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع

ينتظر الجمهور مباراة الوحدة ضد الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

مباراة الوحدة ضد الاتحاد

ويلعب الوحدة ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع اليوناني جورجيوس دونيس والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة في مباراة الوحدة ضد الاتحاد، حيث يبحث فرسان مكة عن الفوز الثالث على التوالي، فيما يطمح العميد لمواصلة انطلاقته المميزة وتعزيز صدارته.

ويتوقع أن يبدأ فرسان مكة مباراة الوحدة ضد الاتحاد بالتشكيل التالي؛ عبدالقدوس عطية، عبدالله الحافظ، سعيد المولد، جواد اليميق، إسلام الهوساوي، علاء حجي، فيصل فجر، عبدالعزيز نور، حسين العيسى، أنسيلمو دي مورايس وإيغالو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، إيغور كورنادو وكريم بنزيما.