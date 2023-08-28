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تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الوحدة ضد الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

مباراة الوحدة ضد الاتحاد

ويلعب الوحدة ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

مباراة الوحدة ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @ittihad

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع اليوناني جورجيوس دونيس والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة في مباراة الوحدة ضد الاتحاد، حيث يبحث فرسان مكة عن الفوز الثالث على التوالي، فيما يطمح العميد لمواصلة انطلاقته المميزة وتعزيز صدارته.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ويتوقع أن يبدأ فرسان مكة مباراة الوحدة ضد الاتحاد بالتشكيل التالي؛ عبدالقدوس عطية، عبدالله الحافظ، سعيد المولد، جواد اليميق، إسلام الهوساوي، علاء حجي، فيصل فجر، عبدالعزيز نور، حسين العيسى، أنسيلمو دي مورايس وإيغالو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، إيغور كورنادو وكريم بنزيما.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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