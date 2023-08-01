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بعد مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي

تصرف إنساني من كريم بنزيما تجاه طفل بالملعب

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
تصرف إنساني من كريم بنزيما تجاه طفل بالملعب
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد وهو يتعامل مع طفل اقتحم الملعب لرؤيته، وذلك بعد نهاية مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ماذا فعل كريم بنزيما؟

وظهر النجم الفرنسي في الفيديو وهو يمنع رجال الأمن من الاقتراب من الطفل وأعطاه قميصه، وذلك بعد دخول الطفل إلى أرضية الملعب لرؤيته.

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وأشادت الجماهير بأخلاق اللاعب الفرنسي حيث وصفته بالمتواضع وأثنوا كذلك على حسن تصرفه وتعامله بشكل جيد مع الطفل العاشق له.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي

وفي مباراة الاتحاد والصفاقسي، شهد الشوط الأول أداءً هادئًا بين الفريقين حيث لم تُخلق فرص خطيرة للتسجيل.

كذلك شهد الشوط الأول إصابة اللاعب المصري طارق حامد حيث تم استبداله وحل بدلًا منه اللاعب سلطان الفرحان.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للعميد في الدقيقة الـ 62 لتصبح النتيجة 1/ 0، بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تذيل الصفاقسي الترتيب عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وضمن الاتحاد التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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