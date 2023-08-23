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ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال

تصرف متعب الحربي يؤكد اقترابه من مغادرة الشباب

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
تصرف متعب الحربي يؤكد اقترابه من مغادرة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، متعب الحربي حالة من الجدل بشأن رحيله عن الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

متعب الحربي يثير الجدل

وقام متعب الحربي بإزالة اسم نادي الشباب من حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعلت الجماهير مع تصرفه عبر منصة “إكس”، وفسرت ذلك باتفاقه على الرحيل.

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متعب الحربي
تويتر الحربي

وأكدت تقارير مؤخرًا أن متعب الحربي في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الصيف، وارتبط اسمه بناديي الهلال والأهلي، إلا أن الزعيم يُعد الأقرب لحسم الصفقة.

ويُعد متعب الحربي صاحب الـ23 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشارك معه في 86 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

متعب الحربي
الحربي

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الـ12.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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