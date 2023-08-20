تصريحات عبدالفتاح عسيري تُعيد أزمة ماريجا والهلال للأذهان

أعادت تصريحات اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الطائي عن أيامه الأخيرة مع نادي النصر، للأذهان أزمة المالي موسى ماريجا مع نادي الهلال.

ماذا قال عبدالفتاح عسيري؟

عسيري كان خرج بعد مباراة الاتحاد والطائي أمس في دوري روشن قائلًا لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” قررت الرحيل عن النصر لأنهم جعلوني أتدرب بمفردي، تنازلت عن كثير من الأشياء حتى قررت الرحيل والله لم يكتب لي التوفيق مع النصر”.

جماهير نادي النصر اعترضت على تصريحات عسيري بعد قيام مجموعة كبيرة من جماهير الهلال بالحديث عن الأمر، مما دفع النصراويين للحديث عن أزمة ماريجا مع الهلال، حيث كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس فضّل استبعاد ماريجا من معسكر الأزرق في النمسا قبل شهر من الآن، حتى عاد النجم المالي وتدرب منفردًا في الرياض.

الهلال يستعد لبيع ماريجا

وينوي الهلال بيع ماريجا بعد التعاقد مع الصربي ألكساندر ميتروفيتش من نادي فولهام الإنجليزي أمس حتى عام 2026.

جدير بالذكر أن عبدالفتاح عسيري كان رحل عن النصر في العام الحالي وانضم لفترة قصيرة في نادي ماريهامن الفنلندي ثم تركه وعاد لـ دوري روشن من جديد من بوابة نادي الطائي.