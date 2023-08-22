تصوير الكتب وبيعها دون موافقة صاحب الحق انتهاك للملكية الفكرية

أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تصوير الكتب أو أجزاء منها وبيعها كنسخ مصورة، دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب الحق يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

عقوبة منتهكي الملكية الفكرية

وكان المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع، كشف في وقت سابق، أن غرامات منتهكي الملكية الفكرية تصل إلى 250 ألف ريال.

وقال آل صمع خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الغرامات بحق منتهكي تلك الحقوق تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة شهرين.

وأضاف أن العقوبات تتضمن أيضًا السجن لمدة ستة أشهر مع تغليظ هذه العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، مع مصادرة جميع المصنفات حال العثور عليها.