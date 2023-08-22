تصوير الكتب وبيعها دون موافقة صاحب الحق انتهاك للملكية الفكرية الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة
أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تصوير الكتب أو أجزاء منها وبيعها كنسخ مصورة، دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب الحق يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
وكان المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع، كشف في وقت سابق، أن غرامات منتهكي الملكية الفكرية تصل إلى 250 ألف ريال.
وقال آل صمع خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الغرامات بحق منتهكي تلك الحقوق تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة شهرين.
وأضاف أن العقوبات تتضمن أيضًا السجن لمدة ستة أشهر مع تغليظ هذه العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، مع مصادرة جميع المصنفات حال العثور عليها.