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في نصف نهائي كأس الملك سلمان

تعادل النصر والشرطة العراقي سلبيًا بالشوط الأول

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
تعادل النصر والشرطة العراقي سلبيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والشرطة العراقي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتعادل بدون أهداف.

النصر والشرطة يتعادلان

وبدأت مباراة النصر والشرطة العراقي المقامة على مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط سيطرة من العالمي الذي ظهر بشكل أفضل واستحوذ على اللعب.

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النصر ضد الشرطة
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وهدد النصر مرمى الشرطة العراقي سريعًا، حيث أطلق أندرسون تاليسكا تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الرابعة أمسكها حارس المرمى، قبل أن ينقذ فرصة أخرى من النجم البرازيلي.

واستمرت المحاولات النصراوية وسط دعم كبير من الجماهير في المدرجات، التي أشعلت أجواء مباراة النصر والشرطة، ونجح كريستيانو رونالدو في هز الشباك عند الدقيقة 32، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

النصر ضد الشرطة
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وضغط العالمي بقوة، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي في الدقائق المتبقية،وأطلق أليكس تيليس تسديدة صاروخية، اصطدمت بالعارضة، وأهدر اللاعبون أكثر من فرصة.

وكاد أن يُسجل كريستيانو رونالدو هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكنه أهدر الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والشرطة العراقي بالتعادل السلبي.

النصر والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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