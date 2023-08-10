تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار

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أكد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، أن سيارته أصيبت بالرصاص، وأن الوزير بخير.
وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن سيارة سليم كانت قريبة من منطقة جسر الباشا في لبنان.
من جانبه، نفى مصدر أمني للنهار، أن يكون سليم تعرَّض لمحاولة اغتيال، وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، لحين ظهور نتيجة التحقيق.
وأكدت معلومات بسقوط رصاص طائش في منطقة جسر الباشا اليوم.