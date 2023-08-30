تعليق البيت الأبيض على الأوضاع بالغابون

عبَّر منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عن قلق أمريكا حيال الانقلاب العسكري في الغابون.

أمر مثير للقلق

وفي مؤتمر صحفي، أضاف كيربي: نتابع الوضع (في الغابون) عن كثب. الأمر مثير للقلق بشدة بالنسبة لنا، سنظل داعمين للشعوب في المنطقة ومطالبها بالحكم الديمقراطي.

وأردف أنه من المبكر الجزم بما إذا كانت إفريقيا تشهد تأثير الدومينو فيما يتعلق بالانقلابات التي وقعت في دول بالقارة خلال الفترة الماضية.

نتائج الانتخابات الرئاسية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.

وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.