تعليم النماص.. عام دراسي يقوده الطموح والنشاط والانضباط في يومه الأول

انطلق أمس الأحد العام الدراسي بتعليم النماص وسط جاهزية مكتملة وحضور مميز وبيئة جاذبة، واستقبال حافل للطلاب والطالبات.

عام دراسي جديد

حيث بدأ اليوم الأول للطلبة بالترحاب ثم الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية وتم توزيع الهدايا والحلوى احتفاء بعودة ثروة الوطن و قادة مستقبله وسط تفاعلٍ كبير من المعلمين والمعلمات.

وتزامن مع ذلك مشاركة هذه البداية المميزة من خلال الزيارات الميدانية لقيادات الإدارة وفي مقدمتهم مدير التعليم عمر الغامدي ومساعديه والمشرفين والمشرفات إلى المدارس للمتابعة والدعم والاطمئنان على الوضع العام للمدارس ومنسوبيها واكتمال التجهيزات والمقررات الدراسية ودعم مديري ومديرات المدارس عند حاجتهم .

العناية بقطاع التعليم

وقد عبر مدير تعليم النماص عمر الغامدي عن عظيم شكره وامتنانه لقيادتنا الرشيدة على ما يحظى به التعليم ومنسوبيه من كريم الرعاية والعناية، كما قدم شكره وعرفانه لمقام وزارة التعليم على ما تقدمه من حرص واهتمام بأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء وقد ثمن الغامدي لمديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات وأقسام الإدارة ما قدموه من عمل خلال فترة الاستعداد حتى تكون مدارس تعليم النماص جاهزة بما يليق بالطلاب والطالبات راجيًا الله أن يكون هذا العام الدراسي حافلاً بالتميز والنجاح.